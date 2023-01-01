Keten İnşaat A.Ş.

Levent ve Etiler'deki projeleri





Mimari ve kentsel tasarım yönünün yanı sıra ekolojik teknoloji kullanımını da güçlendiren Keten inşaat A.Ş., Levent ve Etiler'deki projeleriyle hem şehrin merkezinde hem de yeşillikler içinde bir yaşam fırsatı sunuyor. Etiler Akasya Projesi, 70 metrekarelik 1+1 ve 110 metrekarelik 2+1'lerden toplam 13 daireden, Levent Projesi ise 55 ve 65 metrekarelik 1+1, 85 ve 110 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşuyor. Proje gerek metroya yakınlığı gerekse yeşillikler içinde olmasıyla daire sakinlerine avantajlar sağlıyor.