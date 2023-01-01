Lapis Han
Lapis Han'da teslimat hazırlıkları başladı.
Gürallar Yapı A.Ş. tarafından Kartal'da inşa edilen Lapis Han’ın cephelerindeki koruma folyoları açıldı. Lapis Han’ın 2013-2014 yılında "Dünyanın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi ofis geliştirme’ projesi seçildiği de unutulmamalı. Lapis Han’ın dış cephe panelleri Japonya’da üretildi. A2 yanmazlık sınıfındaki bu paneller projenin en can alıcı noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yapının çift yönlü cepheleri ile ofisler gün ışığından maksimum derecede faydalanmakta olup, elektrik enerjisi tüketimi minimize edildi. Şimdi de yüzde 10 peşinatla ofis satışları ve kiralama başlayacak.