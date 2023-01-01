Mahal Sancaktepe gündemde

Denge Yapı, düzenlediği kampanya ile konut piyasasına alternatifler sunmuş oluyor.

Mahal Sancaktepe projesinde geçerli olan kampanya kapsamında tüm konutlar yüzde 1 ön ödeme ve teslime kadar düşük taksitlerle satışa sunuluyor. Daire teslimlerinin 11 ay sonra gerçekleşeceği Mahal Sancaktepe 15 bin 640 metrekare arazi üzerinde yapıldı. Projede, tek tip 1+1, üç tip 2+1 ve tek tip 3+1 olmak üzere toplam beş farklı tipte daire yer alıyor.

Arazinin yüzde 79’u açık alanlara ayrıldı. Mahal Sancaktepe’de çocuk oyun alanları, açık yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, yürüme ve koşu yolları, süs havuzları, kamelyalar, basketbol, voleybol ve mini futbol ortak spor alanları, meyve bahçeleri, kapalı sosyal tesiste bay / bayan sauna ve fitnessclub ile kapalı havuz bulunuyor.