Mari Rezidans, Kağıthane’yi değiştirecek

Yeşildağ İnşaat’ın son projesi Mari Rezidans, çarpık yapılaşmanın tamamen revize edilmesi, kaliteli yaşam alanlarının oluşturulması açısından Kağıthane bölgesinin çehresini tamamen değiştirdiği gibi yatırımcısına da 2 yılda yüksek getiriyi garantiliyor. Mari Rezidans’ın en önemli özelliği ana yollara çok kısa mesafede olması.





2014 sonunda teslim edilmesi planlan Mari Rezidans’ın merkezi lokasyonda yer almasının dışında çevresinde önemli iş merkezleri, kurumsal alanlar ve hastaneler olması dikkat çeken bir diğer özelliği.

137 konuttan oluşan Mari Rezidans projesi, içinde yer alan oyun parkı, çocuk oyun odası, çok amaçlı toplantı ve sinema salonu, yetişkin hobi odaları, fitness, hamam, sauna ve çatıda yer alan seyir terası gibi topluma açık alanları ile yaşam şartlarını da yükseltiyor.