Marmaroom’dan seçenekler

EVKO&MEOT İnşaat grubunun imzasıyla Maltepe’de...





EVKO ile İngiltere kökenli yatırımcıların biraraya gelerek oluşturduğu EVKO&MEOT İnşaat grubunun imzasıyla Maltepe’de hayata geçirilen Marmaroom; 24, 48 ve 60 aylık geniş ödeme seçenekleri sunuyor. Kadıköy-Kartal hattının orta noktasında yer alan Maltepe Başıbüyük’de 3 blokta toplam 260 daireden oluşan Marmaroom’da, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunuyor. Dairelerin büyüklükleri 55-145 m2 arasında değişiyor. Marmaroom’da 8 bin m2 yeşil alanın yanı sıra 2 bin 500 m2 sosyal alan bulunuyor.