Maslakno1 Plaza’da ‘Plazamen’ sistem uygulanacak

Maslakno1’de hizmet verecek olan Plazamen, Ofis Binası Yönetimi yapan gayrimenkul profesyonelleri tarafından geliştirilmiş ve gelişen bina yönetim hizmetlerindeki yenilikleri hızlıca bünyesine katan bir sistemdir. Plazamen, kiralanabilir bir yazılımdır.

Maslak No/1’in de kiraladığı Plazamen yazılım aylık ödemeler ile yerinde destek, uzaktan destek, yerelleştirme ve versiyon yenileme hizmetlerinin tamamını uygulama imkanı sunuyor.

Plazamen sistemi, şeffaf bir yönetim yapılmasını sağlayan, kiracı ve mal sahiplerinin bina yönetiminin birer parçası olduğunu hissettiren Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kiracı web Modülü ve Plazamen’in hemen her noktadan gönderdiği otomatik bildirim ve hatırlatma e postaları ile bina sakinlerinin görüş ve önerilerini toplayan yaşayan bir platformdur.