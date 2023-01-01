Maslak’ta ‘Maslakno/1 Ofis Plaza’

MaslakNo1 Ofis Plaza bölgede iş ve yaşam kalitesini yükseltecek. Koçkaya Holding – Saral Şirketler Grubu ve Altınbaş Holding’in birlikteliği ile, bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza atan ödüllü mimar Emre Arolat, “Maslakno1” Ofis Plaza’ya değişik bir mimari çalışmayla hayat verecek.





Plaza 26 kattan oluşuyor, 20 adet tek kat ofis olacak şekilde, beş katı ise otoparka ayrılıyor. Yaşam katında, toplantı salonu, cafe, sağlık merkezi gibi yiyecek ve ek hizmetler ile profesyonel iş hayatının ihtiyacı olan her şey bulunuyor.

Maslak No/1 Ofis Plaza, her katta sahip olduğu kat bahçeleri, yeşil terasları, geniş bahçe ve havuz alanları ile oksijen kaynağı oluşturuyor.