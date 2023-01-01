Maslak’ta yatırım kazandırıyor

BAY İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, Avrupa Yakası’ndaki Türkiye’nin gündeminde olan iki yatırım merkezi ile ilgili olarak “Büyükdere caddesinde, Levent bölgesi geçmiş dönemde yatırımcısına çok kazandırdı. Ancak artık yatırım değeri tavanına ulaşılmış durumda. Oysa Maslak gerçek değerine yeni kavuşuyor” dedi.

İstanbul’un hızla değiştiğini ifade eden Erol Özmandıracı bu değişimdeki olumlu anlamda en büyük payın Maslak’a düşeceğini belirtti: “42 Maslak gibi en üst düzey bir projede dahi fiyatlar metre kare başına hala 5-7 bin dolar arasında. Maslak’ın henüz değerlenme anlamında gidecek çok yolu var. Maslak’ın değer artışının yükselen bir ivme ile devam edeceğini göreceğiz. 42 Maslak kuleleri ise, 2. ve 3. Köprü manzarasını aynı anda gören eşsiz lokasyonuyla da İstanbul’da vazgeçilmez bir konumda bulunuyor.”