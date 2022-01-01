Maximoon değer artırdı

Bahçeşehir’in nitelikli konut projeleri arasında öne çıkan Maximoon sahip olduğu özelliklerin yanında konumuyla da dikkat çekiyor.





Ana arterlere, AVM ve okullara yakınlığı nedeniyle yatırım değeri yüksek olan Maximoon, yeni açılan ve sadece 1 dakikalık mesafede bulunan Esenyurt Üniversitesi ile değerini daha da artırdı.

Son 155 dairenin satışa sunulduğu Maximoon’da bu dairelere özel bir kampanya da düzenlendi. 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin bulunduğu Maximoon’un kampanyası kapsamında 12 ay sıfır faiz fırsatı ile evsahibi olmak mümkün.