Merkez Zekeriyaköy

Zekeriyaköy’ün en değerli arazilerinden birinde...





Ortadoğu Grup tarafından Zekeriyaköy’ün en değerli arazilerinden birinde inşa edilen Merkez Zekeriyaköy, İstanbul’un gelişim aksında yer alan mükemmel konumuyla ön plana çıkıyor. Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve üçüncü havalimanına yakınlığıyla dikkat çekiyor

Merkez Zekeriyaköy’de, balkon ve teras özellikleriyle ön plana çıkan 2+1 çatı dubleksi dairelerin büyüklüğü 140 metrekareyken, bahçe yaşamını sevenlere yönelik tasarlanan 3+1 bahçe dubleksi dairelerin büyüklüğü ise 176 metrekare ile 200 metrekare arasında değişiyor.