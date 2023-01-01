Merkez Zekeriyaköy projesiyle hayatınızı değiştirin

Ortadoğu Grup, Zekeriyaköy’ün en değerli arazilerinden birinde inşaatını sürdürdüğü Merkez Zekeriyaköy projesiyle ev sahibi olmak isteyenlerin hayatını değiştiriyor.





İstanbul’un gelişim aksının tam ortasında yer alan proje 106 seçkin konuttan oluşuyor. Merkez Zekeriyaköy’den yüzde 5 ön ödemeyle ev

alınabiliyor.

25 bin 360 metrekare alanda inşa edilen, toplam 106 konuttan oluşan projede 2+1 çatı dubleksi dairelerin büyüklüğü 140 metrekareyken, 3+1 bahçe dubleksi dairelerin büyüklüğü ise 176 metrekare ile 200 metrekare arasında değişiyor.

Merkez Zekeriyaköy’de yaşayanlar evlerinden çıktıktan 5 dakika sonra Kilyos sahilinde denize girebilecek.