Monumento Kartal’da son satışlar

Adalar manzaralı modern ofisleri, geniş ortak alanları ve sunduğu sosyal ayrıcalıkları ile dikkat çeken Monumento Kartal’da, satışta kalan sınırlı sayıdaki ofisler için özel bir kampanya başlatıldı.





Söz konusu kampanya kapsamında, Monumento Kartal’da ofis sahibi olmak isteyenler, vade sürelerine bağlı olarak değişen avantajlı kredi faiz oranlarından yararlanabilecekler. Adalar ve İzmit Körfezi’ne geniş açıdan bakacak şekilde tasarlanmış olan Monumento Kartal’da teslim tarihi Aralık 2013 olarak belirlendi.