Özyurtlar İnşaat, NCadde’yi satışa sundu

Esenyurt Belediyesi’nin tam karşısında...





Özyurtlar İnşaat, en yeni projesi NCadde’yi Esenyurt’ta 7 dönüm arazi üzerinde inşa ediyor. NCadde, tek blokta 16 kattan ve 112 daireden oluşuyor.

24 ay sonra teslim edilecek olan NCadde’de onbir adet ticari birimin yanı sıra bir adet de lojistik birim bulunuyor. NCadde sosyal donatılarıyla da fark yaratıyor. Hem göl hem de deniz manzaralı projede fin hamamı, Türk hamamı, sauna, fitness salonu ve yüzme havuzunun yanı sıra 7/24 güvenlik de bulunuyor. NCadde Esenyurt’un merkezinde, Doğan Araslı Caddesi üzerinde, Esenyurt Belediyesi’nin tam karşısında, Atatürk Havalimanı’na 18 dakika, Avrupanın en büyük alışveriş merkezi olan Marmara Park’a 6 dakika ve Esenyurt Devlet Hastanesi’ne 2 dakika uzaklıkta inşa ediliyor.