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Özyurtlar İnşaat’tan 3 yeni proje daha

İnşaat sektöründe başarılı işlere imza atan Özyurtlar İnşaat’ın tanıttığı 3 yeni projesi şunlar: N5 Suites: Beylikdüzü’nde otel ve rezidans konseptinde inşa ediliyor.



16 katlı projede 132’si otel odası, 190’ı daire, 8’i dükkan olmak üzere toplam 330 bağımsız bölüm bulunuyor.
NCity Esenyurt: Kiptaş 5. Etap ile Kiptaş 6. Etap’ın yanında bulunan 15 dönümlük arazide inşa ediliyor. 15 katlı dört bloktan oluşan NCity Esenyurt’ta 448 daire yer alıyor. NCadde: Esenyurt’ta 7 dönüm arazi üzerinde inşa edilen NCadde tek blokta 16 kattan oluşuyor. NCadde’de 112 daire bulunuyor.

 

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