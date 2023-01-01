Paladyum Beytepe: “sana göre!”

Paladyum Beytepe Kule konut ve butik iş merkezi projesi...





Ankara’da şehrin yeni rotası İncek yolu üzerinde hızla yükselen Paladyum Beytepe Kule konut ve butik iş merkezi projesi, alışagelmişin dışında yeni bir projeye imza atıyor. 32 katlı kulenin inşaatında 20’nci kata gelinen projede iç detaylarla ilgili başlanan çalışma öncesi proje yönetimi, konut sahipleri ile ortak hareket etme kararı aldı. Karar gereği konut sahipleri şimdiden dairelerine girerek, istedikleri dokunuşları yapabilecek; evlerini yaşamak istedikleri şekle sokabilecek. Paladyum Beytepe 3 bloktan oluşuyor. Projede 110 daire, butik iş merkezinde ise 7 işyeri bulunacak.