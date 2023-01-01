Platform Merter Fashion Park
Türk tekstil sektörünün yeni merkezi
Merter’de hayata geçirilen Platform Merter Fashion Park, Eroğlu Gayrimenkul tarafından Merter’de hayata geçirilen Platform Merter Fashion Park, Türk tekstil sektörünün yeni merkezi olacak. Toptan tekstil ticaretine yeni bir soluk getirmek için yola çıkan ve Ağustos ayında açılacak olan Platform Merter Fashion Park, Laleli, Merter, Osmanbey piyasasının önde gelen markalarını aynı çatı altında toplayan tek proje olmasıyla dikkat çekiyor.