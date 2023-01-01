Propa İnşaat’tan A sınıfı ofisler

7 ofis birimi ile hem küçük hem de daha büyük alanlara...





Propa İnşaat’ın Zincirlikuyu’da inşa ettiği A sınıfı ofisler projesi Propa Plaza, lokasyonun değerini yükseltecek. Haziran 2014’te teslimi planlanan projede yer alan toplam 27 ofis birimi ile hem küçük hem de daha büyük alanlara ihtiyacı olan kullanıcılar ve yatırımcılar için alternatifler sunuluyor. Büyükdere Caddesi ile çevrili bir konumda yer alan Propa Plaza, İstanbul’un en önemli projeleri arasında sayılan Zorlu Center’a 200 metre, Esentepe metro durağına 100 metre ve Zincirlikuyu metrobüs durağına 150 metre mesafede bulunuyor. Zengin ulaşım imkânları, alışveriş, gezi, yeme-içme, kültür ve eğlence merkezlerine yakınlığı ile de Propa Plaza çalışanların hayatını kolaylaştıracak.