Propa Plaza

Propa Plaza İstanbul’un değerli merkezi iş alanı olan Zincirlikuyu - Levent...





Merkezi İş Alanı’nda A sınıfı ofis projeleri konusunda uzmanlığını kanıtlayan Propa İnşaat, ofis serisine Propa Plaza ile devam ediyor. Plaza İstanbul’un değerli merkezi iş alanı olan Zincirlikuyu - Levent’de inşa ediliyor. Merkezi konumu ve ulaşım kolaylığı ile iş dünyasına yepyeni bir soluk katacak Propa Plaza 12 kattan oluşacak. Projede esnek, bölünebilir ve fonksiyonel ofis alanları bulunuyor. 830’ar metrekarelik komple kat seçenekleri de mevcut, 225 metrekarelik alanlar da. Akıllı bina otomasyonu ve ileri teknoloji sistemlerinin kullanılacağı Plaza’da verimliliğe yönelik bir dizi yenilik bulunuyor.