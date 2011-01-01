Sarphan Finans Park prestiji

Sarp Group–TOKİ işbirliğiyle yükseliyor.





Sarphan Finans Park, Sarp Group, TOKİ iştirakleri Emlak Konut GYO ve Emlak Pazarlama İnşaat (EPP) işbirliğiyle inşa edildi. İstanbul’a değer katan proje 516 bağımsız bölümden oluşuyor. Son teknolojiyle donatılmış imkanları ve yüksek kalite anlayışı ile ideal bir yaşam alanı ve mükemmel bir yatırım fırsatı oluşturan Sarphan Finans Park Avrupa’da ödüllere layık bulunmuş. Örneğin modern mimarisi ile 2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Karma Kullanım Kategorisi’nde “Avrupa’nın En Prestijli Projesi”, yine 2011’de, Kıtalararası Gayrimenkul Ödülleri Karma Kullanım Mimarisi finalinde “Dünyanın Bir Numaralı Gayrimenkul Projesi” ödülünü kazanmış.