Sembol İstanbul yükseliyor

Karden İnşaat Aş. tarafından Beylikdüzü - Bahçeşehir Tem bağlantı yolu üzerinde hayata geçirilen ‘Sembol İstanbul’ projesi ilerliyor. 2 residence, 1 busidence ve 1 alışveriş merkezinden oluşan karma konsepte sahip proje toplamda 1066 daire, 554 ofis ve 44 dükkandan oluşuyor.

Proje birbirinden farklı tiplerde 1+0,1+1,2+1,3+1 olmak üzere residence daire tipleri sunuyor. Açık-kapalı yüzme havuzları, fitness, plates, oyun ve hobi odaları, spa ve masaj salonları, Türk hamamı, Fin hamamı, cafeler, çocuk oyun alanları, tenis kortu, futbol ve basket sahası, yürüyüş ve koşu parkurları bulunan Sembol İstanbul, geniş bir alana konumlanan sosyal tesisleri ile sektörel kaliteyi yükseltiyor.