Sembol İstanbul’dan 3 farklı kampanya

Karden İnşaat A.Ş. tarafından Beylikdüzü-Bahçeşehir Tem bağlantı yolu üzerinde hayata geçirilen Sembol İstanbul projesine ait kampanya devam ediyor.

2015’te de yatırımcısına kazandırmayı hedefleyen Karden İnşaat 3 farklı kampanya sunuyor. Yatırımcılar dilerse yüzde 25 peşin ödeme + 30 ay vade sıfır faiz imkanı, dilerse yüzde 25 peşin ödeme + yüzde 50 teslimde ödeme imkanı veya yüzde 100 peşin + yüzde 10 indirim imkanına sahip. 3 residence ve 1 alışveriş merkezinden oluşan Sembol İstanbul A ve B bloklarda residence dairelere, C blokta ise konut ve home ofislere yer veren konseptiyle iş ve yaşam dünyasını biraraya getiren farklı tarzıyla ilgi görüyor.