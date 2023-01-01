Semerkand Line AVM

Semerkand Line AVM, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip





Beylikdüzü’nün merkezinde inşa edilen ve caddeye cepheli konumuyla değeri artan Semerkand Line Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni yılda kendi işinin sahibi olmak ya da iyi bir kira geliri elde etmek isteyenlere dikkate değer bir yatırım konsepti sunuyor. Semerkand Yapı tarafından inşa edilen Semerkand Line AVM, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip. İki katlı alışveriş merkezinde teslime hazır 95 mağaza bulunuyor. Merkezden dükkan kiralamak isteyenlere de her türlü imkan sağlanıyor. AVM’de mağazaların büyüklüğü 21 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişiyor. Semerkand Line AVM, E-5 Karayoluna, metrobüs durağına, okullara, dershanelere, belediyeye tam teşekküllü iki hastaneye yürüyerek 5 dakika uzaklıkta bulunuyor. Tüyap Fuar Merkezi’ne ve TEM bağlantı yoluna otomobille 5 dakika uzaklıkta olan Semerkand Line AVM, Atatürk Hava Limanı’na ise 15 dakikalık mesafede yer alıyor.