Sinpaş GYO’nun İstanbul Saray

Halkalı’da projelendirdiği İstanbul Sarayları’nda...





Sinpaş GYO’nun Boğaziçi’nin muhteşem dokusundan esinlenerek Halkalı’da projelendirdiği İstanbul Sarayları’nda ‘% 1 peşin, hemen taşın’ sloganıyla yeni bir ödeme kampanyası başlatıldı. Çırağan’dan Yıldız’a Dolmabahçe’den Salacak’a ihtişamlı sarayların ve eski semtlerin modern mimariyle yeniden yorumlandığı projede bu ihtişamlı saray hayatına kavuşmak için artık sadece yüzde 1 peşinat ödemek yeterli oluyor. Sinpaş GYO, Bosphorus City’ye komşu olarak tasarladığı ve bölgedeki ikinci saray yaşamını başlatan projesi İstanbul Sarayları’nda 62 ayrı seçenekte 1.200 konut sunuyor. Teslimat 2013 yılı sonunda yapılacak.