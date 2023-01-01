Skyland İstanbul: AVM, ofis, otel bütünlüğü

Seyrantepe’de inşa edilen ve tasarım, konsept ve mimarisi ile İstanbul’a ayrı bir soluk getirmesi beklenen...





Eroğlu Gayrımenkul tarafından Seyrantepe’de inşa edilen ve tasarım, konsept ve mimarisi ile İstanbul’a ayrı bir soluk getirmesi beklenen Skyland İstanbul Projesi tanıtıldı. Skyland İstanbul, Türk Telekom Arena’ya komşu olması, bağlantı yollarına yakınlığı ve içerisinde rezidans, otel, AVM ve ofis ünitelerini barındırıyor olmasıyla dikkat çekiyor. Skyland İstanbul, Seyrantepe’de, 300 oda kapasiteli 5 yıldızlı uluslararası otel, 1000’e yakın rezidansı ve ofis bloğu ile şehir hayatına merhaba diyor.Skyland İstanbul, şehrin tam ortasında yer alıyor ve dikey yaşamda güçlü bir İstanbul panoraması sunuyor. Proje, TEM otoyolundan tek giriş alarak direkt bağlantı sağlıyor. Skyland İstanbul’da her ihtiyaca uygun farklı metrekarelerde konutlar bulunuyor.