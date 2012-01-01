Soyak Soho sona geldi

Zincirlikuyu’da inşaatı devam eden butik rezidans projesi Soyak Soho’nun yüzde 90’ı tamamlandı.





Emlak Oscar’ı olarak nitelendirilen ‘Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları 2012’de Yeşil Bina Kategorisi’nde birinciliğe layık görülen Soyak Soho’da örnek daire gösteriliyor. Soyak Soho’nun iç tasarımında kullanılan malzemeleri de girişte incelemek mümkün. Şehir yaşamına göndermeler yapan siyah beyaz resimlerin duvarlarını süslediği Soyak Soho’nun örnek dairesi 2+1 138 m2. Soyak Soho, Aralık 2013’te teslim edilecek.