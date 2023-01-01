Stüdyo 24

Stüdyo 24, İtalyan tasarımı stüdyolar için cazip bir teklif sunuyor.





Emlak Konut GYO ve EPP güvencesiyle Ispartakule’de hayata geçirilen Stüdyo 24, inovatif özelliklerinin ve renkli kimliğinin yanında fırsatlarıyla da konuşulan proje olmayı hakediyor. Stüdyo 24, İtalyan tasarımı stüdyolar için cazip bir teklif sunuyor.

Yakın geleceğin trend yaşam merkezlerinden biri olarak öngörülen Stüdyo 24, ideal büyüklüklerde tasarlanmış stüdyolar ile, kullanılmayan alanların getirdiği yüksek satış fiyatlarını ve daire giderlerini ortadan kaldırıyor. Ekonomik ve pratik ev yaşamını, estetik ve modern alanlarla farklı bir deneyime dönüştürüyor. “Bir+Sen” sloganıyla yeni nesil “stüdyo” anlayışı sunan Stüdyo 24’ler, 38 metrekareden 207 metrekareye kadar uzanan, tamamı geniş yaşam felsefesi ile projelendirilmiş Türk-İtalyan ortak mimari çalışmasıyla fark yaratıyor.