Tekfen’den HEP İstanbul Projesi

Türkiye’nin öncü gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Tekfen Emlak Geliştirme’nin İstanbul’da hayata geçirdiği HEP İstanbul “Hayatımın Evi Projesi”nde, yeni yılda da çok özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışlar devam ediyor.

Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinin tam kesişim noktasında, E-5 ve TEM bağlantı yolunun kavşak noktasında yeralan 11 blok ve 14 sıra bina ünitesiyle toplam 1424 daireden oluşan “Hayatımın Evi Projesi”’nde daire sahipleri 2017 yılı Nisan ayında yeni evlerine kavuşacak. Tekfen Emlak Geliştirme Genel Müdürü Ömer Egesel, projenin ilk etap satışlarını neredeyse tamamladıklarını, ikinci etapta ise satışların devam ettiğini belirterek, “İyi Yaşam” konseptine odaklandıklarını söylüyor.