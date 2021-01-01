Trendist Ataşehir görücüye çıktı

Trendist Ataşehir, K Yapı ve Solid İnşaat konsorsiyumu tarafından İstanbul’un en özel yerleşim bölgelerinden biri olan Ataşehir’e yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.





Lokasyonu, mimarisi ve sunduğu yaşam alternatifleriyle ‘Tüm Zamanların Projesi’ olarak tasarlanan Trendist Ataşehir, 3 adet 33 katlı ve 13 adet 8 katlı olmak üzere 16 bloktan oluşuyor.

Proje, sunduğu farklı daire seçenekleri, sosyal tesisleri, yüksek yatırım değeri ve geniş yeşil alanları ile dikkat çekiyor.