Trump Towers

Mecidiyeköy’de yükselen Avrupa’nın ilk Trump markalı projesi





İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de yükselen Avrupa’nın ilk Trump markalı projesi Trump Towers İstanbul, lüks yaşamın prestijli adresi olarak öne çıkıyor. Residence, ofis ve alışveriş merkezi bölümlerinden oluşan Trump Towers İstanbul’da rezidans dairelerin yüzde 70’inin satışı tamamlandı. Kalan sınırlı sayıda daire, elit bir yaşamın yanı sıra kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor.Doğan Holding yatırımı olan Trump Towers İstanbul; Brigitte Weber imzalı ikonik mimarisi, özgün iç dizaynı, yüksek teknolojik özellikleri ve sunmuş olduğu çok özel hizmetlerle kendini ayrıştırıyor. Daire büyüklükleri 94 m2 ile 686 m2 arasında değişiyor.