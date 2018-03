Via Port Houses & Suites’de teslimat yakın

Via Properties’in Kurtköy’deki konut projesi Via Port Houses & Suites’de teslim tarihi yaklaşırken projede yer alan markalar da belli oldu. Dünyaca ünlü markalara projesinde yer veren Via Properties, ev sahiplerine Houses&Suites’de kaliteli yaşam anlayışının örneklerini sunuyor…





Via Port Houses & Suites, 26 bin metrekarelik arazi üzerinde 10 katlı 4 bloktan ve 3 katlı özel houses ünitelerinden oluşuyor. Toplam 617 dairenin bulunduğu proje Eylül ayında teslim edilecek.

Via Port Houses&Suites, projede PVC Pencere sistemlerinde REHAU, armatür markası olarak HANSGROHE, asansörde OTİS, ıslak zeminde SERRA SERANİT, mutfak ve banyo tezgâhlarında DUPONT MONTELLİ, banyo, muffak dolap ve kapılarında TEPE HOME, balkon cam ve korkuluklarda LAMGLAS markalarına yer verdi.