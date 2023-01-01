Yakacık’ta Twinstar

Demirli Yapı, Satış ve Pazarlama Müdürü Celal Demirli; Twinstar Yakacık Projesi’ni bir kere daha hatırlattı:

“Günün her saatinde mutlu olacağınız bir mekan konseptiyle kurgulanan Yakacık Twinstar projesindeki 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan toplam 120 daire, sosyal donatılar ve tüm inşaat bölümleri; 1. sınıf modern tasarım, kaliteli malzeme ve kusursuz işçilik ile yapılıyor.

Twinstar Yakacık; ormana komşu, denize, Adalar’a ve ufka hakim bir konumda. Şehir ve doğa bir arada. Orman ve denizle çevrili atmosferi günün her saatinde enerji kaynağı.”