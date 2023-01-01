Baydöner

Baydöner’in “İskender Döneri”...





Dünya çapında Türk markaları yaratmak amacıyla kurulan Turquality programı, Baydöner’in “İskender Döneri” dünyaya tanıtma hedefine destek verdi. Turquality’nin gastronomi sektöründe desteklediği ilk marka olan Baydöner, son yatırımını, yeniden yapılanma sürecinde Türk iş adamlarının milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı, Ortadoğu’nun parlayan yıldızı Erbil’de gerçekleştirdi. Baydöner, Erbil’deki 2’inci restoranını açmakla Ortadoğu’yu gösterişli ve şık restoran konseptiyle tanıştırdı. Baydöner Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz; “Baydöner olarak dünya markası olma yolundayız” dedi.

