Boğaz’da Ege: Yeniköy Sandal Balık

Sandal Balık 2. şubesi, zengin menüsü, kaliteli hizmeti ve birbirinden taze mevsim balıklarıyla Yeniköy’ün hemen girişinde müdavimlerine doyumsuz lezzetler vaat ediyor.





Beyaz taşlardan inşa edilen, mavi pencereleri ve oldukça şık dekorasyonu ile bir Ege klasiğini andıran Sandal Balık hem görüntüsü hem de birbirinden leziz balık ve meze çeşitleriyle müdavimlerini ağırlıyor. Beğenilenleri arasında Balık simiti, Sandal Kebap, Levrek Lokum ve Balık Beğendi bulunuyor.

