Caffè Nero

Klasikten vazgeçmeyenler bu yaz Caffè Nero’da serinlik molası için buluşacak.





Nane severler, çilek tutkunları ve limonatada klasikten vazgeçmeyenler bu yaz Caffè Nero’da serinlik molası için buluşacak. Bu üç çeşit arasında yer alan Klasik Limonata, taptaze limonlarla hazırlanarak klasiğin tılsımından vazgeçemeyenler için sunuluyor. Nane Mojito ise ilk tercihi ferahlık olanların damağını nane ve limonun kışkırtıcı birlikteliğiyle tatlandırıyor. Çilek Nane de, mis gibi mevsim çileklerinin kokusuyla limonata deneyimini sıra dışı bir tatla yaşamak isteyenleri bekliyor. Buna da “Yaz rüyası!” deniyor.

