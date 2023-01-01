Divan Pub ve Brasserielerde enginar...

“Enginar Günleri” başladı...





Divan Pub ve Brasserielerde, “Enginar Günleri” başladı. Sunulan menüde, salata ve yemekleri gurme lezzetlere dönüştüren enginarla yapılmış benzersiz tatlar bulunuyor. “Enginar Günleri” menüsünün başlangıçlar bölümünde; Fırınlanmış Enginar Çorbası, Zeytinyağlı Enginar, Enginar Dolması ve kuşkonmaz, kabak, salatalık, ceviz sos ile servis edilen Enginarlı Burrata Peyniri yer alıyor. Ana Yemekler bölümünde ise; Taze Domates Soslu Enginarlı Penne, Enginar Üzerinde Izgara Levrek, Enginar Göbeğinde Kuzu İncik ve Ekşili Enginarlı Piliçli Güveç sunuluyor.