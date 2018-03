Etiler’in ‘Presidential Suit’i

“Best On the Planet” unvanını aldı....





İstanbul’un her iki yakasına da hakim muhteşem manzarası ile dikkat çeken, şehrin yeni nesil oteli Le Meridien İstanbul Etiler’in ‘Presidential Suit’i, dünyanın tescilli tek jet set yayını olan Elite Traveler tarafından dünya üzerindeki en iyi suit odalar için rehber niteliğindeki listeye girdi ve “Best On the Planet” unvanını aldı. Dünyanın “en iyiler”i listesi lokasyon, dizayn, stil, servis ve konfor kriterleri göz önüne alınarak belirlendi.