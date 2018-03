Go Mongo

Moğol Barbeküsü” denince Türkiye’de akla gelen ilk marka olan Go Mongo aşıklar için sevgililer günü sürprizi hazırladı. Sevgililer Günü’nü Go Mongo’nun eşsiz lezzetleriyle tatlandırmak isteyen çiftler, çikolata ikramıyla karşılanıyor. Go Mongo, ayrıca, aşıkların bu mutlu gününü fotoğraflarla ölümsüzleştirerek, hediye ediyor. Asya steplerinden Türkiye’ye taşınan Moğol lezzetleri ayrıca asla unutulmayacak bir deneyim olacaktır.