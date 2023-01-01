Godiva’dan Sevgililer Günü’ne özel

Koleksiyonlarında özel günler için farklı sürprizlere yer veren Godiva, Sevgililer Günü için fark yaratan bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonda yeralan fondant çikolatalar özel tasarım kutusunda lezzetli ve şık bir hediye arayışındaki sevgililere... Godiva çikolata şefleri, şekerlemeyi yoğun çikolatanın yanısıra yumuşak akışkan bir dolguyla sarmalayıp lokmalık lezzet parçacıklarına dönüştürdü. Godiva 2015 Sevgililer Günü Koleksiyonu, Fondant Caramel Orange, Fondant Caffe Latte, Fondat Vanille De Tahiti ve Fondant Pralin lezzet parçacıklarından oluşuyor.