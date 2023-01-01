IST TOO ile lezzete koşuluyor
Shangri-La Bosphorus Istanbul
Beşiktaş’ta, İstanbul Deniz Müzesi’nin de yer aldığı Shangri-La Bosphorus Istanbul, nefes kesen Boğaz manzarasına sahip restoranı IST TOO ile göz dolduruyor. IST TOO’nun spesiyalleri arasında; kağıtta pişirilerek zencefil ve Shitake mantarı ile sunulan ve yasemin pilavı servis edilen Morina Balığı, beğendiyle servis edilen Domates ve Erik Pekmezli Kuzu İncik, Portakal Soslu Ördek Göğsü, kömür ızgarasından Dana Pirzola ve Kontrafile, Safran ve Yoğurt ile Marine Edilmiş Tavuk Budu ya da uharda pişirilmiş pirinç ile servis edilen Dana Rendang yer alıyor.