JW Marriott Ankara İş’e ve Siyaset’e...

JW Marriott Ankara’da 17 toplantı salonu, bölünebilir özellikleriyle 28 farklı...





Başkent’te “Kongre Vadisi”nde bulunan ve iş - siyaset dünyası için büyük avantaj sağlayan JW Marriott Ankara, Türk misafirperverliğini uluslararası deneyimiyle harmanlayarak “ulaşılabilir lüks”e dönüştürüyor. JW Marriott Ankara’da 17 toplantı salonu, bölünebilir özellikleriyle 28 farklı kullanım alanı mevcut. Kongre, toplantı, etkinlik, lansman toplantıları, davet organizasyonları, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değer katan bir otel özelliği taşıyor JW Marriott.

