Karaköy’e ‘ALİ’ ve hALİç

Tarihi yarımada manzarasına sahip ALİ, iki farklı yemek salonunun ...





“Köşebaşı” markasının kurucusu Ali Akkaş, Karaköy’de bayrağı oğlu Okan Akkaş’ a devretti. Babasının izinden giderek kebap algısına farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen Okan Akkaş, tarihi Grifin Han’da; modern ocakbaşı ALİ’nin lezzetlerini ve eşsiz manzarasıyla teras barı Haliç’i lezzet severlerle buluşturdu. Tarihi yarımada manzarasına sahip ALİ, iki farklı yemek salonunun yer aldığı, on kişilik ocakbaşı ritüelinin de yaşanabileceği özel kömür ızgarası ve özel servis anlayışıyla hizmet veriyor. hALİç ise tarihi Grifin binasının terasında özel şarap çeşitleri ve mekana özel kokteyllerinin yanı sıra atıştırmalık menüsü ile dikkat çekiyor.

