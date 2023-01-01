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Maçka’nın yeni kebap lezzeti Günaydın

Günaydın Et Restaurant, yeni şubesinde...



“Et” denince akla ilk gelenlerden “Günaydın Et”, restaurant zincirine bir yenisini ekledi. İstanbul’un prestijli bölgesi Maçka’da konumlanan Günaydın Et Restaurant, yeni şubesinde misafirlerini 100 yıl önceki kebap teknikleriyle ağırlıyor. Örneğin; taş dibek’te et dövülüyor; el değirmeni’nde buğday çekiliyor. Kendi etini kendi çiftliğinde üreten marka özelliğini taşıyan Günaydın Et’in teknolojisi de 100 yıl öncesinin Gaziantep teknolojisi.

 

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