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Manzara, lezzet ve şıklığın adı: ‘robin’s’

robin’s her Pazar günü saat 11:00’den 18:00’e kadar sunduğu brunch seçeneğiyle, her damak zevkine hitap eden seçkin tatlardan oluşturduğu menüsünde;

leziz taze ekmekler, ev yapımı reçeller ve yöresel peynirlerinin yanında pancakeler, french toastlar, danishler, omlet ve daha birçok seçenek bulunuyor. Özenle hazırlanan krepleri ve kruvasanları; nutella ile birleştirerek benzersiz bir lezzete dönüştürürken, taze hazırlanmış meyve kokteylleri ile de robin’s fark yaratıyor.

 

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