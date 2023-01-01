Özel tadım menüsü

Barbun Alaçatı'dan `Özel Tadım Menüsü`





Doğa ile insan arasındaki güçlü bağı mutfaktan sofraya taşımayı hedefleyen Barbun Alaçatı, doğaya uzun bir süredir yabancılaşmış olan insanı yenilebilir çiçekler, toprak, yabani baharatlar ve doğanın kalbinden özenle toplanmış dokular ile doğaya yeniden yakınlaştırıyor. Bahçeden, Karadan ve Denizden olmak üzere 3 farklı menüdeki tüm tütsüleme, dinlendirme, marinasyon ve sos oluşturma safhalarının tamamı, yenilikçi mutfak konseptiyle hazırlanıyor.