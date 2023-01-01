Patisserie de Pera

Anouska Hempel tarafından baştan yaratılan pastanenin lezzetleri de yenilendi...





Zengin tarihiyle 121 yıldır misafirlerine hizmet veren Pera Palace Hotel Jumeirah’nın efsanevi pastanesi Patisserie de Pera, yenilenen dekorasyonuyla göz kamaştırıyor. “Dekorasyon Kraliçesi” olarak bilinen Anouska Hempel tarafından baştan yaratılan pastanenin lezzetleri de yenilendi. Kahveli, çilekli, vanilyalı makaronlar, ev yapımı çikolatalar; farklı reçetelerle hazırlanan ekler, opera kek, Parist Brest gibi eşsiz Fransız lezzetlerinin hakim olduğu pastalar, Fransız geleneğinden gelen 121 yıllık deneyimle servis ediliyor.

