Ranchero Restaurant: İstanbul’da Siesta

“İstanbul’daki Meksikalı”da artık hafta içi hergün 12.00 – 16.00 arası siesta zamanı. Türk&Meksikalı aile tarafından işletilen Ranchero Restaurant, düzenlediği “mutlu saatler” kampanyası ile öğle yemeği konuklarını yüzde 20 indirimle ağırlıyor.

Mekanın menüsünde, Türk damak tadına oldukça yakın lezzetler bulunuyor. Ranchero müdavimlerinin de favorileri arasında yer alan ve bir Meksika klasiği olan Fajita’nın yanı sıra volkanik taşta servis edilen Molcajete, boğa figürlü tabakta sunulan Tampiquena, Türk mutfağındaki dürümlere benzeyen Borritolar ve acı tutkunlarına özel bir lezzet olan Enchiladas Chilangas, Ranhcero’nun spesiyalleri öne çıkıyor.