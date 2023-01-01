‘Ruga Restoran, Business Lunch menüsünü yeniledi

Merkezi konumuyla Gayrettepe’nin gözdesi, Sürmeli Hotel bünyesindeki Ruga Restoran, “Business Lunch” menüsüne yeni tatlar ekledi. Öğle yemeklerini pratik ve organik besinlerden seçenler için yenilikler; çorba çeşitleri, dana carpaccio, zeytinyağlı trio, manda mozerallası, somon tartar, ızgara enginar, Tayland usulü dana eti salatası, tel kadayıflı paçanga böreği ve vişneli yaprak dolması.

Enginar “ravioli”, penne arabitta, Bolu mantısı, niokki, tortellini, linguni deniz mahsüleri makarna menüsünü oluştuturken, tavuklu sandviç, biftekli wrap, geleneksel kulüp sandviç, tavuklu wrap, Sürmeli usulü burger sandviç & wrap & burger seçeneklerini oluşturuyor.