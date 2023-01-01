Shang Palace ve Çin mutfağı

Çin’den getirtilmiş fırınları, Pekin ördekleri, ballı sos ile marine edilmiş tavuk...





Shangri-La Bosphorus, Istanbul’a renk kattı. Çin mutfağının en seçkin örneklerini sunan restoranı Shang Palace Kanton mutfağının en iddialı lezzetleri ile yeni bir ilgi merkezi oluşturdu. Sıcak, şık ve modern çizgileri, gruplar veya özel yemekler için kullanılabilen ayrı oda seçenekleri, Çin’den getirtilmiş fırınları, Pekin ördekleri, ballı sos ile marine edilmiş tavuk, Hainan tarzıyla poşe edilmiş piliç dilimleri ve zengin Dim Sum menüsü ve daha nicesi ile Shangri-La Bosphorus ayrı bir dünya.