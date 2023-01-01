Tom’s Kitchen Zorlu’da açıldı

Ünlü İngiliz şef Tom Aikens’ın ‘İngiliz brasserie’ konseptiyle hizmet veren restoranı Tom’s Kitchen, Londra dışındaki ilk şubesini İstanbul’da Zorlu Center’da açtı.

Tom’s Kitchen’ın İstanbul şubesinin menüsünde; mekanın klasikleşmiş lezzetlerinden Tavuk ve Kaz Ciğeri Parfe, Biftek Tartar, Baharatlı Yengeç Kek gibi başlangıçlar ile Dana Burger, Fırında Kuzu Kalça, Peynirli Macaroni ve Shepherd’s Pie gibi ana yemek klasikleri yer alıyor. Şarküteri Tahtası ve Balık Tahtası’ndan oluşan ‘paylaşım tabakları’ da Tom’s Kitchen’ın benzersiz lezzetlerini ‘2 kişilik’ yaşamak isteyenleri bekliyor.