UNO’dan eski usul, yeni lezzet: “Artisan Ekmek”

UNO’nun yepyeni Artisan serisi, “Yulaflı” ve “Çavdarlı” olmak üzere iki çeşidiyle taş fırın lezzetini sofralara getiriyor.

Türkiye’ nin ilk ve lider paketli ekmek markası UNO’nun, yöresel ve geleneksel lezzetleri harmanlayarak oluşturduğu, kıtır kabuklarının altında yumuşacık bir iç barındıran Uno Artisan ekmeklerin hamurunda üzüm çekirdeği unu, yulaf unu, ayçekirdek içi, pekmez, bal gibi çok özel tatlar var. Ekmekler, 450 gramlık ambalajlarda, yuvarlak formda ve dilimli olarak satılıyor.